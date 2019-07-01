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Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş: Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde kurban vekaletinin yurtiçi fiyatı 890 TL, yurtdışı fiyatını 725 TL olarak belirledik.
Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş: Yapmış olduğumuz hesaplamalar neticesinde kurban vekaletinin yurtiçi fiyatı 890 TL, yurtdışı fiyatını 725 TL olarak belirledik.
Kaynak: DHA
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