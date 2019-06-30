Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.

Kaynak: DHA