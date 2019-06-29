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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizmişler; stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır" denildi.


Kaynak: DHA
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