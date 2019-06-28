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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere 11'i görevde toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığında görevli asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  3 albay, 1 yarbay, 2  binbaşı,  2 yüzbaşı, 19  astsubay olmak üzere 11'i görevde  toplam  27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 


Kaynak: DHA
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