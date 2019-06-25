AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur. Bazı dedikodular olduğunu duyuyoruz, bunların dışında bir yerde durdurğumuzu ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA