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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yenilenen İstanbul seçimlerinde hem adayımız hem de teşkilatımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur. Bazı dedikodular olduğunu duyuyoruz, bunların dışında bir yerde durdurğumuzu ifade ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
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