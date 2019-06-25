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TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili kanun teklifi kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili kanun teklifi kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oyları ile kabul edilen yasa ile bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor.


Kaynak: DHA
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