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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayri resmi sonuçlara göre İBB görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum"
Kaynak: DHA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
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