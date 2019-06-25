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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
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