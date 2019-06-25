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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: DHA
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