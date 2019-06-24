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Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişleridir.
Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı ve Trump Osaka'da görüşme konusunda teyitleşmişleridir. Bu görüşmede sadece S-400 değil bir çok konu ele alınacak. Diğer ortaklar ABD nin adımını destekliyor. ABD'nin attığı adımlar hukuka uygun değil.
Kaynak: DHA
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