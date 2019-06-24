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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de son 2 günde yapılan operasyonlarda 1'i turuncu, 3'ü gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA
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