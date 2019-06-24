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Mersin'in Tarsus ilçesinde trenin minibüse çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde trenin minibüse çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 


Kaynak: DHA
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