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Mersin'in Tarsus ilçesinde trenin minibüse çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde trenin minibüse çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: DHA
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