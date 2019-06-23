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YSK Başkanı Sadi Güven: Şu an itibariyle yüzde 65 civarında, yani yaklaşık 20 bin sandık taranmış vaziyette.

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YSK Başkanı Sadi Güven: Şu an itibariyle yüzde 65 civarında, yani yaklaşık 20 bin sandık taranmış vaziyette. Tahmini yarım saat ya da 1 saat içinde bütün sandıklar sisteme işlenmiş olacak. 


Kaynak: DHA
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