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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Demokrasiye inanan bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. 


Kaynak: DHA
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