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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Bu ülkenin insanı tercihini baskıdan yana değil, demokrasiden yana koydu, demokrasiyi şahlandırdı.
Kaynak: DHA
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