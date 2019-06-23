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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Bu ülkenin insanı tercihini baskıdan yana değil, demokrasiden yana koydu, demokrasiyi şahlandırdı. 


Kaynak: DHA
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