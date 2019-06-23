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DHA: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

FLAŞ

DHA: İçişleri Bakanlığı:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


Kaynak: DHA
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