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DHA: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
DHA: İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilc¸esi kırsalında, Bitlis I·l Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Kaynak: DHA
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