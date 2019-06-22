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İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı.
DHA - İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın sonucu yabancı uyruklu 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de tedavi altına alındığını açıkladı. Olayda 4 itfaiye erinin de hafif şekilde yaralanarak hastaneye sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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07:27 DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ FABRİKA YANGININDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ