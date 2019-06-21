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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.
Kaynak: DHA
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