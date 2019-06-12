FLAŞ
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
DHA - İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli 'Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: DHA
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor