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Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde  bir  karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre  yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye  çok sayıda ambulans ve  itfaiye ekibi sevkedildi. 
30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi  hayatını kaybetmişti


Kaynak: DHA
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