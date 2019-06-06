FLAŞ
YSK Başkanı Sadi Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu, HSK'ya gönderilmiştir.
DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu, HSK'ya gönderilmiştir."
Kaynak: DHA
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu