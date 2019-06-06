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YSK Başkanı Sadi Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu, HSK'ya gönderilmiştir.

FLAŞ

DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu, HSK'ya gönderilmiştir."


Kaynak: DHA
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