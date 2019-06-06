DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır."

Kaynak: DHA