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YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz...

FLAŞ

DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır."


Kaynak: DHA
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