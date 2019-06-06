FLAŞ
YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz...
DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır."
Kaynak: DHA
Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski, giydiği mayo sayesinde sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu