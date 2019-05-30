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DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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