FLAŞ

FLAŞ

DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FLAŞ

DHA:  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et