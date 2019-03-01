Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü olayı ile ilgili, "Ambulansların trafikte bir önceliği var. Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçerisinde hasta vatandaşı taşımasına izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez" dedi.

Kaynak: DHA