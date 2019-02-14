MSB: İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.

Kaynak: DHA