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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi.

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MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk: "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edildi."

Kaynak: DHA
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