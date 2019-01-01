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CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Ankara Adaylarını Açıklıyor!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ak Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık. Ak Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı. Ak Parti Ayaş Belediye Başkan adayı Burhan Demirbaş. Ak Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen. "

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ak Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık.  Ak Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı. Ak Parti Ayaş Belediye Başkan adayı Burhan Demirbaş. Ak Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen. "

Kaynak: DHA
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