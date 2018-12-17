Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasında Gözaltına Alınan 3 TCDD Personeli Adliyeye Sevk Edildi

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 TCDD personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KAZADA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 92 KİŞİ DE YARALANDI



Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. 206 yolcunun bulunduğu trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Yüksek Hızlı Trenin 2 vagonu devrildi. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti,92 kişi de yaralandı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.