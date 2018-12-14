Son Dakika! Düzce'de Bir Evde Çıkan Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde çıkan yangında, 3 çocuk yanarak feci şekilde can verdi.

Yangın, sabah saatlerinde Yığılca'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangında baba Muhammed Korkmaz evde bulunan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

BABA CAMDAN ATLAYARAK CANINI KURTARDI

Evin camından atlayarak kendisini kurtaran babanın vücudunda yanıklar oluştu. Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdiler. Düzce ve Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cesedi evden itfaiye yardımı ile çıkarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocukların cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna, ardından ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler: