Son Dakika! Düzce'de Bir Evde Çıkan Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
Son dakika! Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde yangın çıktı, 3 çocuk hayatını kaybetti.
Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde çıkan yangında, 3 çocuk yanarak feci şekilde can verdi.
Yangın, sabah saatlerinde Yığılca'nın Hoşafoğlu köyünde meydana geldi. Muhammed Korkmaz'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangında baba Muhammed Korkmaz evde bulunan 3 çocuğunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
BABA CAMDAN ATLAYARAK CANINI KURTARDI
Evin camından atlayarak kendisini kurtaran babanın vücudunda yanıklar oluştu. Evden çıkamayan Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) yanarak can verdiler. Düzce ve Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından 3 çocuğun cesedi evden itfaiye yardımı ile çıkarıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çocukların cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna, ardından ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İşte olay yerinden görüntüler:
-
ALLAH IM MEKANLARINI CENNET ETSİN BİZLEREDE ŞEFEAT ETSİN ANNESİNE BABASINA DA ALLAH SABIRLAR İHSAN ETSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Mübarek Cum''a Günü ve 3 evlat kaybı. Rabbim Sabr-ı Cemil ihsan eylesin. Zor bir imtihan!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Allahım düşmenımın başına vermesin böyle bir acıyı ama böyle bır durumunda camdan atlamak ne demek, ya onlarla ölürüm yada kurtarırım. .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
-
BU MÜBAREK GÜNDE ALLAH YAPILAN TÜM DUALARI KABUL ETSİN . KALANLARADA ALLAH SABIR VERSİN AMİNCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
allahııııım mekanlarını cennet eylesin inşallahCevap Yaz 6 Yayından Kaldır