FETÖ ile İrtibatta Olan Askerlere Gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.