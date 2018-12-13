FETÖ ile İrtibatta Olan Askerlere Gözaltı!

FETÖ ile İrtibatta Olan Askerlere Gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ ile İrtibatta Olan Askerlere Gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz kuvvetleri komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 binbaşı, 32 astsubay olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 12 si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

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