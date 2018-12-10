Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Ankara merkezli muhtelif il ve ilçelerde icra edilen eş zamanlı operasyon kapsamında 15 şüpheliden 14 kişi gözaltına alındı.