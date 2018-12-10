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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Ankara merkezli muhtelif il ve ilçelerde icra edilen eş zamanlı operasyon kapsamında 15 şüpheliden 14 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Ankara merkezli muhtelif il ve ilçelerde icra edilen eş zamanlı operasyon kapsamında 15 şüpheliden 14 kişi gözaltına alındı.