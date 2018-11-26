DHA: Kaşıkcı cinayetiyle ilgili bitişikteki villada da arama yapılıyor

Yalova' nın Samanlı köyünde, Arap iş insanına ait olduğu belirtilen villanın bitişiğindeki villada da, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlandığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin de sevkedildiği iki villada 50 kişilik bir arama grubunun çalışma yaptığı belirtildi.