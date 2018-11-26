Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Polis Yalova'da Lüks Bir Villada Arama Yapıyor

Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin gömüldüğü iddia edilen villada İstanbul'dan gelen polis ekipleri arama yapıyor.

EKİPLER, VİLLAYA GELDİ

Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı.

KAŞIKÇI'NIN İZİ ARANIYOR

Villa'da, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. Kaşıkçı'nın cesedinin bu villada gömülü olduğu iddia edildi.