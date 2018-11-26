Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Polis Yalova'da Lüks Bir Villada Arama Yapıyor
Jandarma ve polis ekipleri, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da lüks bir villada arama yapıyor.
Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin gömüldüğü iddia edilen villada İstanbul'dan gelen polis ekipleri arama yapıyor.
EKİPLER, VİLLAYA GELDİ
Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı.
KAŞIKÇI'NIN İZİ ARANIYOR
Villa'da, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. Kaşıkçı'nın cesedinin bu villada gömülü olduğu iddia edildi.
YORUMLAR (3)
-
Ülke de insanlar krizden kırılıyor din elden gidiyor bunlar da tutmuş Arabistan bile aramıyor bunlara kaldı herhalde biz önce kendi vatanımızı düşünelimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
senin buraya yorum atmak yerine başka bir işin yokmu ?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
bu memleketin kaşıkçıdan başka derdi yok muCevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır