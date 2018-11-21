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Kayseri' de işadamlarına FETÖ oparasyonu Kayseri' de FETÖ' nün esnaf ve işadamı yapılanmasında yeraldıkları, örgüte himmet burs ve bağış adı altında maddi finans sağladıkları iddiasıyla alarında işadamlarının bulunduğu 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

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Kayseri' de işadamlarına FETÖ oparasyonu 

Kayseri' de FETÖ' nün esnaf ve işadamı yapılanmasında yeraldıkları, örgüte himmet burs ve bağış adı altında maddi finans sağladıkları iddiasıyla alarında işadamlarının bulunduğu 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı...

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