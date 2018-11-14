Atatürk Anıtına Baltayla Saldıran Kadın Serbest Bırakıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk anıtına baltayla saldıran daha sonra da baltasını çarşafının içine saklayarak kaçan Çiğdem B., sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ATATÜRK ANITINA BALTAYLA SALDIRMIŞTI
Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir Çiğdem B, üzerinde taşıdığı baltalayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurmuştu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaşmıştı.
ANITA BİR DE YAZI YAZMIŞTI
Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülenmişti.Kadının bıraktığı notta, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet' ortaya çıkmıştı.
POLİS BALTAYLA YAKALAMIŞTI
Saldırının ardından Tekirdağ polisi, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4. Aralık Sokak'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli ve 30 yaşındaki Çiğdem B. olduğu ortaya çıktı.
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Atatürk hakaret edenin allah belasını versinCevap Yaz 26 13 Yayından Kaldır
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Atatürk e hakaret eden 150 bin lira ödesin Erdoğan a hakaret para cezası var Atatürk için de ayni olsunCevap Yaz 28 13 Yayından Kaldır
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seçim yaklaşıyor bu komploları çok görücez önemli olan bu örümcek beyinlerin gazına gelmeyelimCevap Yaz 15 11 Yayından Kaldır
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Nedense hep çarşaf gözönünde!!!Ne algısı yapılmaya çalışılıyor acaba biraz düşünmek lazım.EnteresanCevap Yaz 18 8 Yayından Kaldır
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Arkadaşlarr, galyana gelmeyin. Ne malum bu kadının fetöcü ya da başka birşeyci olmadıgı?? Birlik ve düzeni zedelemek için kaleyi içten fethemeye çalışıyor düşmanlar. Atamızın gençliğe hitabesini iyi okuyun ve gaza gelmeyin. Ayrıca bunu hiçbir örgüte mensup olmadan yapmış bile olsa iç karışıklık yaratacak sözler ve ayrımlar yapmayın. Vatanımızın bütünlüğünü esas alın. Bir aile gibi düşünün vatanı, içerde tartışırlar ama dışarıya karşı bir ailedirler. Bu tabloyu oluşturma amacı güdün lütfen.Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır