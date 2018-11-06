Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna İstifa Etti
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti.
Spor Toto Süper Ligin sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti.
Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.
YORUMLAR (41)
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Tamer hoca senin için üzüldüm umarım yeni takım bulur ve başarılı olursun.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Pini Felix Balili Gelsin Ozledık Be ReısCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yılmaz vurallllllllllllllllllCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bence Tamer Tuna fena değildi. Forvet eksiğimiz var doğrudur. Sadece Tamer hocaya bağlamamak lazım. Tamer hocanın bardağı taşıran hareketi evinde oynuyorsun. maç 0. 0. ve 90. dakikada oyuncu değiştiriyorsun.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Gel takımn beşiktaşımıza, şenolda takımı trabzspora gitsim. Biz 2. trabzon şampi olsun. Haydı la tuna tamerCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır