Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna İstifa Etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Ligin sezon başında Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktör olarak 1 yıllık sözleşme imzaladığı Tamer Tuna, görevinden istifa etti.

Lige bu sezon kötü başlayan Demir Grup Sivasspor ligin 11'inci hafta karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin dün akşam kendi sahasında oynadığı Atiker Konyaspor'la berabere kalmasıyla birlikte Tuna'nın bugün yönetim ile görüşerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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YORUMLAR (41)

  • NECO:
    Bence Tamer Tuna fena değildi. Forvet eksiğimiz var doğrudur. Sadece Tamer hocaya bağlamamak lazım. Tamer hocanın bardağı taşıran hareketi evinde oynuyorsun. maç 0. 0. ve 90. dakikada oyuncu değiştiriyorsun.
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  • KARTAL AĞZI:
    Gel takımn beşiktaşımıza, şenolda takımı trabzspora gitsim. Biz 2. trabzon şampi olsun. Haydı la tuna tamer
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