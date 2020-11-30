FLAŞ/11
30.11.2020 20:28 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:32
Erdoğan: Cuma akşamından başlamak üzere Cumartesi Pazar evlerimizdekiyiz ve evlerimizde kontrolü elden bırakmıyoruz ve camlarınızı açık tutmayı da ihmal etmeyin.
Erdoğan: Cuma akşamından başlamak üzere Cumartesi Pazar evlerimizdekiyiz ve evlerimizde kontrolü elden bırakmıyoruz ve camlarınızı açık tutmayı da ihmal etmeyin. Yeni bir süreci başlatıyoruz, hassas olmamız lazım. Bir-iki ay içinde aşılarımız geliyor ve bunları ücretsiz olarak halkımıza dağıtımını yapacağız.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı