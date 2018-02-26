Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne ve Kırklareli'nde Okullar Tatil Edildi
Meteorolojnin günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Trakyadan yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'nde yağış nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Meteorolojinin günlerdir haber verdiği Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Trakya'yı esir aldı.
EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne ve Kırklareli'nde ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
KAR YAĞIŞI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A ULAŞACAK
Öte yandan Trakya'yı esir alan kar yağışının Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.