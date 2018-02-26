Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne ve Kırklareli'nde Okullar Tatil Edildi

Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne ve Kırklareli'nde Okullar Tatil Edildi

Meteorolojnin günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Trakyadan yurda giriş yaptı. Edirne ve Kırklareli'nde yağış nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Meteorolojinin günlerdir haber verdiği Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Trakya'yı esir aldı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne ve Kırklareli'nde ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

KAR YAĞIŞI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A ULAŞACAK

Öte yandan Trakya'yı esir alan kar yağışının Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

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