Suriye'nin Türkiye Sınırındaki Kamışlı Kentinde Büyük Patlama!

Mardin'in Nusaybin İlçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde gerçekleşen bombalı araç saldırısı sonucunda AFP'nin aktardığına göre en az 4 kişi hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YARALANDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da patlamayı doğruladı. Hayatını kaybedenlerin sayısını ise 5 olarak açıkladı.

TEMMUZ AYINDA DEAŞ SALDIRISINDA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentte Temmuz ayında gerçekleşen ve DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Patlama sonrası olay yerinde kaydedilen görüntüler sosyal medya aracılığıyla dünyayla paylaşıldı.

İşte patlama sonrası kaydedilen ilk görüntüler: