flaş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeronlara kadro açıklaması: "Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır."