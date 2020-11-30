FLAŞ/10
30.11.2020 20:26 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:30
Erdoğan: Yine hafta sonu telekonferans sistemiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapımı biten otoyolların viyadüklerin de açılışlarını yapacağız. Bu hastalık bizi engelleyemeyecek biz yolumuza devam edeceğiz.
Erdoğan: Yine hafta sonu telekonferans sistemiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapımı biten otoyolların viyadüklerin de açılışlarını yapacağız. Bu hastalık bizi engelleyemeyecek biz yolumuza devam edeceğiz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı