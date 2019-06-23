flaş(1)
Bahçeli: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.
Bahçeli: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.
Kaynak: DHA
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
İşte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Arnavutköy ilçesinin seçim sonucu
Son Dakika Haberleri