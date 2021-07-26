Flank Esports ekibinin acı günü

Flank Esports, ekip üyelerinden Özkan Kara'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özellikle League Of Legends için hayata geçirdikleri fantezi ligi ile tanınan girişimi Flank Esports, oldukça acı bir haberi 26 Temmuz Pazartesi günü sosyal medya hesapları üzerinden .

Yapılan duyuruya göre ekibin üyelerinden Özkan Kara, bugün hayata gözlerini yumdu. Girişim tarafından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Değerli ekip arkadaşımız ve en önemlisi ağabeyimiz Özkan Kara'nın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri olarak hepimize baş sağlığı diliyoruz."

Biz de Playerbros ekibi olarak Flank Esports ve Özkan Kara'nın tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Kaynak: Playerbros