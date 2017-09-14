Flamingoya Binmek Sanattır! | Kaş & Olimpos Vlog | Gözde Tezer

Kaş, Olimpos ve Urla'da geçen tatilimden en sevdiğim anları seçtim, bir vlog haline getirdim. Biraz sümüklüydüm ama olsun: )) İyi seyirler !Güzellik, ilişkiler, saç önerileri, sağlıklı beslenme ve daha bi çoğu için kanala abone olun; https: //goo.gl/UlsJ9v