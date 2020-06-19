Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor
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Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, bu yıl da çok sayıda flamingoya ev sahipliği yapıyor.

19.06.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:10

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, bu yıl da çok sayıda flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Suyu alkali, tuzlu ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, sığ olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

İlkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya, kışın da kuzey yarım küreden güneye giderken Türkiye'yi kullanan ve zarif yapıları, pembe kanatlarıyla dikkati çeken flamingolar, bu yıl da Yarışlı Gölü'nde sıkça görülüyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, kuş bilimci Prof. Dr. Tamer Albayrak, AA muhabirine, Yarışlı'nın da içinde bulunduğu Göller Bölgesi'nin, Türkiye'nin önemli biyolojik çeşitliliğini oluşturduğunu söyledi.

Bu yıl bini aşkın flamingonun Yarışlı Gölü'nde beslendiğini belirten Albayrak, "Flamingolar üreme döneminde Göller Bölgesi'ni tercih etmiyor ancak göç zamanlarında bölgeyi gruplar halinde düzenli kullanıyor." dedi.

Burdur Gölü'nde de karşılaşılmasına rağmen genel olarak flamingoların Yarışlı ve Çoraklı göllerinde bulunduklarına işaret eden Albayrak, bu yıl Çoraklı mevsimsel olarak büyük oranda kuruduğu için göçmen kuşların daha çok Yarışlı Gölü'ne geldiğini anlattı.

"Flamingolara pembe rengi 'beta-karoten' maddesi veriyor"

Çoraklı Gölü'nde 3 yıl önce 10 bin flamingo kaydının tutulduğunu bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Flamingoların gaga yapıları son derece ilginç. Suyu gagalarından süzerek su ve çamurda bulunan omurgasız canlılarla, böcek larvalarıyla ve salyangozla besleniyorlar. Flamingolara pembe rengini veren ise 'beta-karoten' maddesi. Yedikleri besinden bu maddeyi alıyorlar. Pembe renginden dolayı da flamingolar Anadolu'da 'allı turna' diye isimlendirilir. Flamingolar, kuş gözlemine heves edenleri bölgeye çekiyor. Flamingoları çıplak gözle görenler bile bundan çok keyif alıyor."

Yarışlı Gölü'nün sığ yapısıyla flamingoların ihtiyaç duyduğu besinleri bol miktarda bulundurduğuna değinen Albayrak, bu kuşların derin gölleri tercih etmediklerini dile getirdi.

Türkiye'de görülen flamingoların yerli türler olduğunu vurgulayan Albayrak, "Flamingolar, üremek için daha çok Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nı, beslenmek için ise Göller Bölgesi'ndeki sığ gölleri, ebeveynlerinden öğrendikleri şekliyle kullanıyor. Bir grup flamingo, göç döneminde tüm Akdeniz boyunca göç ediyor." diye konuştu.

Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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