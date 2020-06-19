Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, bu yıl da çok sayıda flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor
19.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:09

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü, bu yıl da çok sayıda flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Suyu alkali, tuzlu ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü, sığ olduğundan rahat beslenmelerine olanak sağladığı flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

İlkbaharda Afrika'dan Avrupa'ya, kışın da kuzey yarım küreden güneye giderken Türkiye'yi kullanan ve zarif yapıları, pembe kanatlarıyla dikkati çeken flamingolar, bu yıl da Yarışlı Gölü'nde sıkça görülüyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, kuş bilimci Prof. Dr. Tamer Albayrak, AA muhabirine, Yarışlı'nın da içinde bulunduğu Göller Bölgesi'nin, Türkiye'nin önemli biyolojik çeşitliliğini oluşturduğunu söyledi.

Bu yıl bini aşkın flamingonun Yarışlı Gölü'nde beslendiğini belirten Albayrak, "Flamingolar üreme döneminde Göller Bölgesi'ni tercih etmiyor ancak göç zamanlarında bölgeyi gruplar halinde düzenli kullanıyor." dedi.

Burdur Gölü'nde de karşılaşılmasına rağmen genel olarak flamingoların Yarışlı ve Çoraklı göllerinde bulunduklarına işaret eden Albayrak, bu yıl Çoraklı mevsimsel olarak büyük oranda kuruduğu için göçmen kuşların daha çok Yarışlı Gölü'ne geldiğini anlattı.

"Flamingolara pembe rengi 'beta-karoten' maddesi veriyor"

Çoraklı Gölü'nde 3 yıl önce 10 bin flamingo kaydının tutulduğunu bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Flamingoların gaga yapıları son derece ilginç. Suyu gagalarından süzerek su ve çamurda bulunan omurgasız canlılarla, böcek larvalarıyla ve salyangozla besleniyorlar. Flamingolara pembe rengini veren ise 'beta-karoten' maddesi. Yedikleri besinden bu maddeyi alıyorlar. Pembe renginden dolayı da flamingolar Anadolu'da 'allı turna' diye isimlendirilir. Flamingolar, kuş gözlemine heves edenleri bölgeye çekiyor. Flamingoları çıplak gözle görenler bile bundan çok keyif alıyor."

Yarışlı Gölü'nün sığ yapısıyla flamingoların ihtiyaç duyduğu besinleri bol miktarda bulundurduğuna değinen Albayrak, bu kuşların derin gölleri tercih etmediklerini dile getirdi.

Türkiye'de görülen flamingoların yerli türler olduğunu vurgulayan Albayrak, "Flamingolar, üremek için daha çok Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nı, beslenmek için ise Göller Bölgesi'ndeki sığ gölleri, ebeveynlerinden öğrendikleri şekliyle kullanıyor. Bir grup flamingo, göç döneminde tüm Akdeniz boyunca göç ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
50 saniyede 50 bin liralık hırsızlık yaptı! O anlar güvenlik kamerasında
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı, yetkililer heykelin henüz tamamlanmadığını söyledi
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı, yetkililer heykelin henüz tamamlanmadığını söyledi
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Demet Evgar Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Flamingoların Yarışlı Gölü'ndeki görsel şöleni ilgi çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:12:28. #1.14#
title