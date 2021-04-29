Flamingoların Mogan Gölü molası, görsel şölene dönüştü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü, göç yolundaki flamingolara kısa süreliğine ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü, göç yolundaki flamingolara kısa süreliğine ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, allı turna adıyla bilinen flamingolar, sürü halinde göç yolları üzerinde yer alan Ankara'dan geçerken Mogan Gölü'nde mola verdi. Renkli görüntüler oluşturan onlarca flamingo ilgi odağı oldu. Flamingolar molanın ardından sıcak bölgelere göçünü sürdürdü.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekipleri, flamingoların su üzerinde ve gökyüzündeki görsel şölenini, fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay